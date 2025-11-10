Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen 'Maziden Atiye' programı kapsamında, Diyarbakır'da buluşan on dört ilden 51 şehit ve gazi çocuğuna yönelik düzenlenen kamp etkinliği başladı.

ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen program çerçevesinde, Diyarbakır, on dört ilden gelen lisede okuyan şehit ve gazilerin kız çocuklarını bir hafta boyunca ağırlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesislerinde düzenlenen açılış programı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında öğrenciler, bir hafta boyunca kentte sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunacak.

Geçmişin izlerini geleceğe taşıyan 'Maziden Atiye' programıyla, ülkenin farklı şehirlerinden gelen şehit ve gazi çocuklarının millî, manevi ve evrensel değerler doğrultusunda gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Programa katılan öğrenciler, farklı şehirlerden gelen akranlarıyla bir araya gelmenin ufuklarını genişlettiğini ifade ederek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Malatya, Bingöl, Gaziantep, Bitlis, Eskişehir, Mardin, Adana, Çankırı, Batman ve Diyarbakır'dan lise öğrencisi 51 şehit ve gazi çocuğu katılıyor.

Öğrenciler, 9-15 Kasım tarihleri arasında kentteki tarihî ve kültürel mekânları ziyaret edecek, ayrıca düzenlenecek konferanslar ile sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde yer alacak.