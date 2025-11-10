Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Akça' adlı kukla gösterisi minik izleyicilerle buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği 'Akça' adlı eğlenceli ve eğitici kukla gösterisi minik izleyicileriyle buluşuyor.

Minik izleyicilerin hayal gücünü geliştirecek gösteri 12 Kasım Çarşamba günü SGM'de düzenlenecek. Gösteri için kayıtlar ise 11 Kasım'da alınacak.

HER BİLET İKİ KİŞİLİK

Etkinlikte her bilet iki kişilik olarak tasarlandı. Böylece çocuklar ebeveynleri ya da yakınlarıyla birlikte aynı sahne deneyimini paylaşacak. Ailelerin çocuklarıyla ortak bir zaman diliminde sanata dokunacakları gösteri, sınırlı kontenjanla ve ücretsiz olarak izlenebilecek.