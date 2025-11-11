Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Silaj Paketleme Tesisi'nin açılışını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık üreticilerini desteklemeye devam ediyor.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa ilçesinde hayvancılığın verimliliğini artıracak Silaj Paketleme Tesisi hizmete alındı.

Açılış töreninde konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, çiftçilere hibe tohum dağıtımının ardından tesisin ilçeye kazandırılmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Toprağa atılan her tohumun hayvancılığın sağlıklı ve verimli beslenmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Erdem, 'Şimdi, bu süreci destekleyecek silah paketleme tesisimizi, Bursa Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla ilçemize kazandırmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu nedenle, ilçemizde tarımın ve hayvancılığın her aşamasında üreticimizin yanında olmaya, tohumdan hasada kadar her adımda destek olmaya devam edeceğiz. Tesisi ilçemize kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tesisin ilçemize bereket, üreticimize kazanç getirmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, silaj paketleme tesisinin Bursa'daki ilk örnek tesislerden biri olduğunu vurguladı.

Silajın hayvansal üretimin en değerli halkalarından biri olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, ' Bu tesiste silajın hijyenik bir şekilde paketlenmesi ve ürün kaybının önlenmesi hedefleniyor. Buradan kazanan çiftçilerimiz, kazanan Bursa ve Türkiye olacak' dedi.

Kentin geleceğinin toprakta olduğunu söyleyen Bozbey, 'Yapacağımız her projede çevreyi de düşünerek gerçekleştirmemiz gerektiğini önemsiyoruz. Çevremize verdiğimiz değer ve katkı toprağımıza ve geleceğimize verdiğimiz değerdir. Alt yapı ile ilgili sorunlarını biliyoruz. Bunlarla ilgili programımızı yaptık ve ilerleyen süreçlerde bu sorunların ortadan kalkmasını sağlayacağız. Var olan gübreleri işlemek için bir proje geliştirerek örnek bir tesisi yapmamız mümkün olacaktır' diye konuştu.