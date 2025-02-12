2024 yılının son ayına ilişkin Dış Ticaret Endekslerinde ihracat birim değer endeksi yüzde 1,0, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 0,7 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Dış Ticaret Endeksi'nde 2024 yılı Aralık ayı verilerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6 arttı, yakıtlarda yüzde 5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 8,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

Bu arada ithalat birim değer endeksi yüzde 0,7, ithalat miktar endeksi yüzde 10,2 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 151,4 iken 2024 Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 170,3 iken 2024 yılı Aralık ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 165,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı.