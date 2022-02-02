Ukrayna Meclisi'nde Rusya'ya gözdağı: Türk bayrağı da açıldı

Rusya'nın işgal tehdidi ile savaşın eşiğinde olan Ukrayna'da milletvekilleri Meclis'te Türk bayrağı dahil olmak üzere batılı ülkelerin bayraklarını açarak Moskova'ya gözdağı verdi.Ukrayna ve Rusya arasında Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana süren gerginlik, haf safhaya ulaştı. İki ülkenin sınıra asker yığmasının ardından savaşın an meselesi olduğu öne sürüldü. Günlerdir dünya kamuoyunu meşgul eden olayla ilgili Ukraynalı milletvekillerinden dikkat çeken bir hamle geldi.

MECLİS'TE TÜRK BAYRAĞI 'da AÇTILAR

Ukraynalı politikacılar, Rusya ile gerginliğin zirveye çıktığı dönemde Türk bayrağı da dahil olmak üzere müttefik ülkelerin de bayraklarını açarak Moskova'ya meydan okudular.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİDİYOR

Öteyandan Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu görev üstenmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 3-4 Şubat'ta Ukrayna'na giderek, üst düzey temaslarda bulunacak.