Türkiye karşıtı 'Sisters apart' filmi Azerbaycan'da protesto edildi

Almanya ve Yunanistan yapımı Türkiye karşıtı “Sisters apart” filminin gösteriminin yapılacağı haberleri azerbaycanlıları sokağa döktü.

Almanya’nın Bakü Büyükelçiliğinin “Sisters apart” filminin gösteriminin Landmark Plaza’da yapılacağını açıklaması, Azerbaycan’da itirazla karşılandı.

Filmin gösteriminin yapılmasına karşı çıkan azerbaycanlılar, Landmark Plaza önüne yürüyerek protesto düzenlediler.

“Teröre son”, “Yaşasın Azerbaycan, Türkiye” sloganlarının atıldığı protestoda herhangi olay yaşanmadı.

Azerbaycan sinemalarının “Ateşte-İki Kız Kardeş” filmini yayınlamayı reddettiğini belirtmek gerekir. Filmde, Alman silahlı kuvvetlerinin bir askeri olan Rojda Hani, Irak’taki Kürt askerlerini DEAŞ’a karşı savaşmaları için eğitiyor. Ancak aslında kayıp kız kardeşi Barivan’ı aradığını kimse bilmiyor. Ayrıca filmde Türk askerleri zalim, kana susamış, sinsi bir “potansiyel düşman” olarak gösteriliyor