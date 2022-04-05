Son dakika... Fransa'dan 'Türkiyeile ilgili önemli karar

Yaz mevsimi yaklaşırken Fransa, Türkiye ile ilgili önemli bir karar verdi. Turizm mevsiminin yaklaşması ve verilen karar iki ülke arasında ekonomi anlamında da dikkat çekiylor.

Fransa, Covid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesine koyduğu Türkiye'yi bu listeden çıkararak "Yeşil ülkeler" listesine aldı.

Bu kararın iki ülke arasında özellikle turizim sezonu açılırken açılması önem taşıyor.