Miçotakis’ten Erdoğan’a göndermesi: Enflasyon Bizde de yüzde 85 olsa…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege Adalarını silahlandırmasını vaz geçmeleri konusunda sert çıkış yaparak "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü Yunanistan Başsakanı Miçotakis , Türkiye'de iktidarın zorda olduğunu ve gündem değiştirmek için konuştuğunu iddia etti. Türkiye ile Yunanistan arasında aylar önce başlayan gerilim sözlü olarak tırmanmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek" enflasyon" açıklaması yaptı.

Gelecek yıl seçime hazırlanan Türkiye ve Yunanistan’da liderler arasında gerilim devam ediyor. 2022’nin Mart ayında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden ve verimli bir görüşme gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada Erdoğan’ı sert bir dille eleştirdi.

Miçotakis, Ankara’nın ekonomik kriz sebebiyle gündem değiştirmek için Yunanistan’a saldırdığını iddia ederken, “Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım” dedi.

Berlin’de gerçekleşen Batı Balkanlar Zirvesi’nde konuşan Miçotakis, “Eğer Türk yetkililerin Yunanistan’ı provoke eden sözlerine her seferinde yanıt versem başka bir şey yapamam” dedi.