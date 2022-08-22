İran'dan Suriye iddiası; Erdoğan, Putin, Esad üçlü görüşme!...

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemdeki yerini korurken, İran basınında dikkat çekici bir haber yer aldı.

Cumhuriyet'ten Caner Çiftçi'nin haberine göre İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

Tasnim'in aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ı, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet etti.

Tasnim, üç lider arasında bir görüşmenin de gerçekleştirilebileceğini iddia etti.

ERDOĞAN ESAD MESELESİNDE GERİ ADIM ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte, "devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasinin kesilip atılamayacağını" dile getirmişti.

Erdoğan, Suriye ile daha ileri seviye adımların temin edilmesi gerektiğini savunarak, "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Temennim odur ki inşallah önümüzdeki dönemle ilgili Suriye'de hem anayasa bir an önce yapılır, bu iş sağlama bağlanır hem de halkın bütün bu noktadaki sıkıntılarını giderecek adımlar atılır" diye konuştu.

ERDOĞAN SEMERKAND YOLCUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Türkiye 2012'de, ŞİÖ'ye "Diyalog" ortağı olarak katıldı.