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Doğu Türkistan, Çinli girişimcilere peşkeş çekildi

29 Aralık'ta Çin rejimi, sözde “Bizim Xinjiang Yahşi Yer”  temalı özel konferanslar düzenleyerek, iş adamlarını davet edip, Doğu Türkistan’daki sözde “kültür ve turizm” projelerine yatırım yapmaya teşfik etmeye çalıştığı öne sürüldü.

DIŞ HABERLER 03.01.2023, 10:06 Murat Aydın
Doğu Türkistan, Çinli girişimcilere peşkeş çekildi

Çin rejimi son 5 yıldır milyonlarca Doğu Türkistanlıyı esir kamplarına ve hapishanelere hapsetti. Gençleri Çin vilayetlerine ve diğer bölgelerdeki Çinli fabrikalarda zoraki çalıştırmak üzere sürgüne göndererek boşalan yerlere ise Çinli yerleşimcileri getirmek suratıyla, Uygurların sayısını ciddi ölçüde azalttı. Öte yandan Doğum kontrol uygulamasıyla bölge biyografisini değiştirdi. Halkın ata miras topraklarına el koyan işgalci Çin, “Toprak reformu” adı altında Çinlilere peşkeş çekti. Bu amaçla hava trafiğini, demiryollarını ve karayollarını genişletti. Doğu Türkistan'ın kaynaklarını talan etme çabalarını her geçen gün artırdı.

ÇİNLİ İŞ ADAMLARINA YATIRIM ÇAĞRISI
Çin propaganda ajansı Xinjiang gazetesine göre, 29 Aralık'ta Çin rejimi, sözde “Bizim Xinjiang Yahşi Yer”  temalı özel konferanslar düzenleyerek, iş adamlarını davet edip, Doğu Türkistan’daki sözde “kültür ve turizm” projelerine yatırım çekmeye çalıştığı bildirildi.

Bilgilere göre, Doğu Türkistan’ı Çinleştirme planı kapsamında Çin’in Doğu Türkistan’daki Kültür ve Turizm Başkanlığı ile “Xinjiang’a Hedefli Yardım” koordinasyonu ortaklaşarak düzenlenen konferansta, Çinli girişimciler ile Doğu Türkistan'da yatırım tutarı 12.4 milyar yuan'a ulaşan üç proje için anlaşma imzalandı.

HER ŞEY ÇİNLİ YERLEŞİMCİLER İÇİN
Gözlemciler, Çin'in geçmişten beri Doğu Türkistan'ı daha Çinli muhite dönüştürmek için tüm sınırları zorladığını, Yerleşimci Çinlilerin sosyal hayatını garanti altına almak ve kendilerini bin yıllık Türk yurdunda yabancı hissetmemesi için girişimcilere yeşil ışık yaktığını, bundan sonraki süreçte Çin yapımı düzinelerce yapıların bölge çehreni Çinlileştireceğini, bunun apaçık sistematik soykırımın bir parçası, Kültür katliamı olduğunu kaydetti.

kaynak: turkistanpress

#DoğuTürkistan #çinligirişimciler #çin
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