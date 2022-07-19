Cumhurkbaşkanı Erdoğan İran'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı’nda, İran Petrol Bakanı Cevad Uci, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Genel Müdürü Reza Naghipour, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.