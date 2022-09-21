Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Türkevi’nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’le bir araya geldi.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Risch'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Risch'i kabul etti.
ABD'de liderlerle yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, BM Genel Merkezinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Ürdün Kralı Abdullah bin El Hüseyin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geld
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016