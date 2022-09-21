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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Türkevi’nde bir araya geldi.

DIŞ HABERLER 21.09.2022, 21:06 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’le bir araya geldi.

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#rterdoğan #cumhurbaşkanı #BM #BirleşmuşMilletler #newyork #Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen
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