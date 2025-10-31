Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, saha çalışmalarını yürüttüğü Dilovası'nda vatandaşlarla buluştu. Dilovası Millet Bahçesi ve Hastane Yolu Viyadüğü'nün ilçeye büyük değer kattığını belirten vatandaşlar, Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükakın'a ziyaretleri boyunca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat mensupları eşlik etti.

STK'LARI ZİYARET ETTİ

Güne Dilovası Giresunlular Derneği'nde başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dernek yöneticileri ve vatandaşlar ile samimi bir ortamda sohbet gerçekleştirdi. Kendisine iletilen talep ve önerileri dikkatle dinleyen Başkan Büyükakın, şehrin dört bir yanında hayata geçirilen çalışmalarla ilgili de bilgiler aktardı. Ziyarette konuşan vatandaşlar, Dilovası Hastane Yolu Viyadüğü ve Dilovası Millet Bahçesi projelerinin ilçeye değer kattığını ifade ederek Başkan Büyükakın ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Büyükakın, ilçede gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında yakın zamanda hayatını kaybeden merhume Mazule Algaç'ın eşi Veysi Algaç'a taziye ziyaretinde bulundu. Bir süredir torunları yoğun bakımda tedavi gören önceki dönem Dilovası Belediye Meclis Üyesi Mustafa Şimşek'i de evinde ziyaret eden Başkan Büyükakın, aileye geçmiş olsun dilekleri iletti. Büyükakın, cuma namazını eda ettiği Dilovası Hicret Camii'nde namaz sonrası cemaat ile sohbet etti.