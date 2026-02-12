Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi iş birliğiyle orman yangınlarına karşı farkındalık konseri düzenlendi. Çocukların sahne aldığı program, piyano resitali ve koro performansı ile konukların beğenisini topladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, 'Mavi Gezegen Piyano Farkındalık Konserleri'ne ev sahipliği yaptı. Orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil; yaşam alanlarını, anıları ve geleceği nasıl tehdit ettiğinin ifade edildiği konserde, Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi'nin öğrencileri umudun sesi oldu.

Salonun tamamen dolduğu etkinliği; Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Gökçe Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Meclis Üyesi Ata Erk Şanlı, Bilecik Belediyesi Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı, Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Bilen Gökten ile müze bağışçısı aileyi temsilen Fethiye Sanlıkol birlikte izledi.

İki bölümden oluşan konserde yaklaşık 50 çocuk sahne alarak piyano resitalleri ve koro performanslarıyla yeteneklerini sergiledi.

Sahne performanslarıyla konuklardan tam not alan minikler, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NDEN TAM DESTEK

Konserin sonunda konuşan Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Gökçe Güney, çocukları performanslarından dolayı kutlayarak, 'Güzel çocuklarımız bizlere çok etkileyici bir akşam yaşattı. Böylesine anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz' dedi.