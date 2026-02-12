Kamu Başdenetçisi ve Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca, Düzce Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Cemiyet Başkanı Hakan Çakır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, basın camiasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi bir ortamda geçen görüşmede yerel basının önemi, gazetecilik mesleğinin karşılaştığı sorunlar ve medya alanındaki güncel gelişmeler ele alındı.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır, nazik ziyareti ve içten sohbeti dolayısıyla Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya teşekkür etti.
Ziyaret, cemiyet yönetimi ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.