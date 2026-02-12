Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen, 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından bu yıl ilk kez sahne tasarımı alanında verilen 'Metin And Akademisyen Ödülü'ne layık görüldü.

İZMİR (İGFA) - Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında bu yıl ilk kez verilen 'Metin And Akademisyen Ödülü', Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen'e takdim edildi.

AKADEMİK BAŞARIYA ULUSLARARASI TAKDİR

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Metin And'ın adını taşıyan ödül, akademik üretimi ve sahne sanatlarına sunduğu nitelikli katkılarla öne çıkan isimlere verildi. Bu yıl ilk kez sahne tasarımı alanında verilen 'Metin And Akademisyen Ödülü', uzun yıllardır tiyatro sanatına akademik düzeyde katkı sunan Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen'e layık görüldü.

Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen, Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesinde gerçekleştirilen törende ödülünü Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Nurhan Uslu'nun elinden aldı.

Törende konuşan Nurhan Uslu, Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen tiyatro çalışmalarını değerlendirdiklerini belirterek, 2025-2026 döneminde tiyatro sanatına değer katan ve önemli katkılar sunan Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen'e emekleri için teşekkür etti.

Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen ise kendisini ödüle layık gören Jüri Başkanı Nurhan Uslu ve jüri üyelerine teşekkürlerini iletti.