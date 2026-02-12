Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinlediler.

Vali Aktaş Gölcük'te Muhtarların Taleplerini Dinledi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcüklü muhtarlar ile bir araya geldi. Yazlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Vali Aktaş'a, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer eşlik etti. Toplantıda ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla tek tek görüşen Vali Aktaş, mahallelerin ihtiyaçlarını ve vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan birinci ağızdan dinledi.

TOPLANTIYA GENİŞ KATILIM

Toplantıya ayrıca İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Sağlık İl Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve ilçe kurum müdürleri katıldı.

HİZMETLERİN ARTTIRILMASINDA MUHTARLARIN ROLÜ BÜYÜK

Muhtarların ilettiği sorularının yanıtlanarak, çözüm noktasında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, devletin yereldeki en önemli temsilcileri olan muhtarların hizmet kalitesinin artırılmasındaki rolüne dikkat çekildi. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, kamu hizmetlerinin mahalle bazında daha etkin yürütülmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

YENİ USTALARIN YETİŞTİĞİ ATÖLYELERDE İNCELEME

Toplantının ardından heyet, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik inceleme programına geçti. Bu kapsamda Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gölcük Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret eden Vali Aktaş ve beraberindekiler, okul idarecileri ve yetkililerle bir araya geldi. Eğitim faaliyetleri, atölye çalışmalarını inceleyerek ve projeler hakkında detaylı bilgi alan heyet, okul yetkililerine çalışmalarında başarılar dilediler.