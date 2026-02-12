İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü kapsamında kadın girişimcileri ağırladı. Bilim ve teknoloji alanında üretim yapan isimler, yenilikçi çalışmalarını paylaşarak katılımcılara ilham verdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, kadın girişimcilerin üretim gücünü görünür kılmak ve yenilikçi çalışmalarını kamuoyuyla buluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, bilim ve teknoloji alanında üretim yapan kadın girişimcilerin çalışmaları ele alınıp katılımcılara ilham verilmesi hedeflendi.

Fikirlerini cesaretle üretime dönüştüren kadın girişimciler Betül Karaca ve Dilek Bartın, geliştirdikleri ürünleri anlatarak örneklerini tanıtma fırsatı buldu.

İLHAM VEREN GİRİŞİMLER

Dilek Bartın, programda geri dönüştürülmüş malzemelerden özel kompozit üretim sürecini anlatarak, bu malzemeleri yeni bir geleceğin parçası haline getiren çalışmalarını paylaştı. Betül Karaca ise 3D yazıcı teknolojisiyle tasarımı ürüne ve mekâna dönüştürdüğü büyük ölçekli mobilya üretim örneklerini katılımcılara aktardı.

Ayrıca iki kadın girişimci, teknolojinin ve sürdürülebilir üretimin nasıl ilham veren bir değişim gücüne dönüşebileceğini ortaya koydu. Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde ise katılımcıların soruları yanıtlandı.