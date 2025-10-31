Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültür ve sanat yaşamına yön veren merkezlerinden biri olan SEKA Sanat İhtisas Merkezi, Cumhuriyet'in 102. yılı onuruna özel atölye etkinlikleri düzenledi. Atölyelerde, ay yıldızlı Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temaları işlendi. Katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu sanatla birleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet temalı ilk etkinlikler, Katı'ı ve Tezhip Atölyeleri tarafından gerçekleştirildi. 8-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı atölyelerde, Türk Bayrağı motifleri işlendi.

'Bayrağımız Çiçek Açsın' ismini taşıyan Katı'ı Atölyesi'nde, Osmanlı döneminde önemli eserler verilen kâğıt oymacılığı sanatı üzerine bilgilendirme yapıldı. Ardından çocuklar, ay yıldızlı bayrağımızın motiflerini işleyerek kendi eserlerini hazırladı. Eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen uygulamada çocuklar, hem el becerilerini geliştirdi hem de Cumhuriyet sevgisini sanata dönüştürmenin gururunu yaşadı. Benzer şekilde Tezhip Atölyesi'nde de Türk Bayrağı teması işlendi ve çocuklar zarif desenlerle süslenmiş eserler ortaya koydu.

BÜYÜK ÖNDER SEVGİYLE NAKIŞLARA İŞLENDİ

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı gün, Seka Sanat İhtisas Merkezi'nin Nakış Atölyesi anlamlı bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Yetişkinlerin katıldığı etkinlikte, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ile '29 Ekim' yazısı kasnaklara işlendi. Katılımcılar, ilmek ilmek sevgilerini işleyerek hem Atatürk'e olan bağlılıklarını gösterdi hem de Cumhuriyet coşkusunu sanatla kutladı. Ortaya çıkan eserler, duygusal ve estetik açıdan büyük beğeni topladı.

SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde ekim ayının son haftasında ayrıca Ahşap Bardak Altlığı Boyama ve Sukulent Terapisi Atölyeleri de gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, sanatseverlere hem yaratıcı hem de huzur dolu bir ortam sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sanat vizyonu doğrultusunda düzenlenen bu atölyeler, her yaştan katılımcıya Cumhuriyet sevgisini sanatla yaşatma fırsatı sundu.