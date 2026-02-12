Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan şehrin yaşayan hafızası olan ve 3 asırdır binlerce kişinin hatıralarını süsleyen Tarihi Uzunçarşı'da önemli bir süreç aşıldı.

SAKARYA (İGFA) - Başkan Alemdar, çarşıda devam eden 3. etap dönüşümünün 1. kısım çalışmalarının %100'e ulaşarak tamamlandığını müjdeledi.

İLK KISIM TAMAM, 2. KISIM İSE %45

45 yapının bulunduğu 1. kısım devam ederken eş zamanlı başlayan 110 yapının restorasyonunu kapsayan 2. Kısımda ise %45 seviyesine gelindiğini paylaşan Alemdar, bölgedeki ticaretin etkilenmemesi için çalışmaların gece yapıldığını belirtti.

Asırlık dokuyu korurken ticari hayati canlı, daha güçlü ve estetik bir yapıya kavuşturmak istediklerini söyleyen Alemdar, çalışma sırasında ortaya çıkan tarihi yazıtların ise bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

'TARİHİ KİMLİĞİ YAŞATIYORUZ'

Alemdar şöyle konuştu: 'Şehrimizin hafızası olan Uzunçarşı'da 3. etap 1. kısım çalışmalarımızı tamamladık. 2. kısımda ise ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyor. Projemiz ile geçmişin izlerini koruyarak ticaretin daha güçlü ve düzenli bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz. Uzunçarşı'yı tarihi kimliğini yaşatan ve modern şehircilik anlayışıyla yenilenmiş bir merkez haline getiriyoruz'

'GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ:'

'Şehrimizi bütüncül bir yaklaşım ile ele alarak asırlardan beri ticaret noktası olan dokuyu koruyarak Uzunçarşı'yı cazibenin merkezi haline getirmektir. Geçmiş ile gelecek arasındaki köprünün merkezi yine Uzunçarşı olsun istiyoruz.'