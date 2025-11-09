Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli Dilovası'ndaki kaza ile 6 personelin açığa alındığını ve 3 müfettişin soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen elim kazayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi; milletimize geçmiş olsun mesajı verdi.

Olayla ilgili 2 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini açıklayan Bakanlık, SGK ve İŞKUR Kocaeli personeli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmanın selameti için SGK Kocaeli İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı, İŞKUR Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER Şube Müdürü ve bir personel açığa alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, hastanede yaralıları ziyaret ederek ailelere, 'Her zaman yanınızdayız' mesajı verdi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için süreç her aşamada takip edilerek, gerekli adımların atıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, detayların soruşturmayla netleşeceğini kaydetti.