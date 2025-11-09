Manisa Büyükşehir Belediyesi, TAP iş birliğiyle atık pillerin çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüştürülmesi amacıyla 'Atık Pil Toplama Kampanyası' başlattı. Kampanya kapsamında 1 kilogram atık pil getiren vatandaşlara zeytin fidanı hediye edilecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya, TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) iş birliğiyle hayata geçirildi. Şehir merkezi ve ilçelerdeki muhtarlıklara yerleştirilen atık pil toplama kutularının dağıtımıyla başlayan kampanyada, vatandaşlar belirlenen tarihlerde atık pillerini teslim edebilecek.

Toplama noktaları; 26 Kasım'da Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde Fatih Sergi Salonu önü, 27 Kasım'da Salihli Belediyesi önü, 28 Kasım'da Akhisar Belediyesi önü, 1 Aralık'ta Turgutlu Belediyesi önü olarak belirlendi.

Tüm noktalarda 09.00-17.00 saatleri arasında atık piller teslim alınacak. Toplanan piller, TAP tarafından geri dönüşüm sürecine dâhil edilerek çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek.

BAŞKAN DUTLULU: 'BİR PİL, GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜK FARK OLUŞTURUYOR'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, atık pillerin çevreye verdiği zarara dikkat çekerek, 'Atık piller küçük görünse de doğaya bırakıldığında toprağı ve suyu uzun yıllar boyunca kirletebiliyor. Biz, çevre sağlığı ve gelecek nesiller adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu sürece katkı sağlayacağına inanıyorum. 1 kilogram atık pil getiren her vatandaşımıza zeytin fidanı hediye edeceğiz. Bu, hem doğayı korumak hem de yeni bir yaşam filizi dikmek adına anlamlı bir adım.' diye konuştu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar ise kampanyanın çevre bilincini artırmayı hedeflediğini belirterek, 'Bu kampanya ile Manisa'nın yeşilini hep birlikte büyütmeyi hedefliyoruz. Doğamıza, toprağımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum.' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı vatandaşları kampanya noktalarına davet ederek, 'Bir pil getir, bir fidan dik — doğa nefes alsın' mesajı verdi.