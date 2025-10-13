İzmir'de Devrimci Emekli-Sen Karabağlar Şubesi, ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Şengül Yanar'ın yeniden başkan seçildiği toplantıda, birlik ve mücadelenin gerekliliği vurgulandı.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Devrimci Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Karabağlar Şubesi, birinci genel kurulunu yoğun katılımla gerçekleştirdi. Karabağlar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Şengül Yanar yeniden şube başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Salonu dolduran emekli üyeler, dayanışma ve örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaparken, 'Emeğin gücüyle, birlikte kazanacağız' sloganları yankılandı.

KATILIM YOĞUNDU, DESTEK MESAJI BAŞKAN HELİL KINAY'DAN

Genel kurula CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derya Durnabaş, Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Karabağlar İlçe Başkanı Süleyman Tümer, Yeni Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Özgün Utku, CHP Karabağlar İlçe yöneticileri, Kadın Kolları Başkanlığı ve Devrimci Emekli-Sen önceki dönem MYK ve şube başkanları katılım sağladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da program yoğunluğu nedeniyle genel kurula çelenk göndererek başarı dileklerini iletti.

'BİRLİKTE MÜCADELE, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'

Genel kurul sonunda söz alan Şengül Yanar, emeklilerin ekonomik, sosyal ve sendikal hakları için mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, 'Biz emekliler, bu ülkenin geçmişine alın teriyle iz bırakmış insanlarız. Bugün adalet, eşitlik ve insanca yaşam için bir aradayız. Yalnız değiliz, örgütlü gücümüzle haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Bu ülkenin üreten, alın teri döken insanlarıyız. Bizler sadece emekli değil, toplumun vicdanıyız. Mücadelemiz; çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği içindir.' diye konuştu.

Yanar, yeni dönemde sosyal dayanışmayı güçlendirecek etkinlikler, eğitim çalışmaları ve kadın emeklilerin örgütlenmesine yönelik adımlar atacaklarını da belirtti.

Genel kurulun sonunda yeni yönetim kurulu üyeleriyle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken, katılım sağlayan tüm dostlara teşekkür edildi.

Etkinlik, 'Yaşasın emek, yaşasın dayanışma!' sloganlarıyla sona erdi.