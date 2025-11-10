Tüm Türkiye'de 7'den 70'e 10 Kasım hüznü yaşarken, on binler saygı, sevgi ve özlemle Atasını anıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'de.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün 87 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir Ziyareti https://t.co/suFgHgyiGn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2025

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

'EN BÜYÜK ESERİM DEDİĞİNİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SAHİP ÇIKIYOR, YENİ ESERLERLE NAKIŞ NAKIŞ İŞLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere duygularını şöyle ifade etti:

'Aziz Atatürk, en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı dışarıda muteber ve muzaffer Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun' ifadelerini kullandı.