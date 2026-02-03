TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililerini deprem bölgesindeki çalışmalar konusunda eleştirdi. Kirişci, 'Keşke Özgür Özel, Silivri'ye gittiğinin onda biri kadarını Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgelerinde geçirmiş olsaydı' dedi.

ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, deprem bölgesinin yeniden inşa sürecinin takipçisi olduklarını belirtti.

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kamu kurumları ve AFAD'ın depremzedelerin yanında yer aldığını vurgulayan Milletvekili Kirişci, 455 bin hak sahibine yeni konutların teslim edildiğini hatırlattı. Kirişci, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı kapsamında Kahramanmaraş'ı ziyaret etmesini 'siyasi buluşma' olarak nitelendirerek, parti yetkililerini deprem bölgesindeki gelişmeleri yerinde görmeye çağırdı.

Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan Kirişci, depremden sonra Özel ve CHP'lilerin bölgede yeterince zaman geçirmediğini, verdiği sözleri yerine getirmediğini, depremzedelere hakaret ve siyasi çekişmelerle bölgeyi ziyaret ettiklerini ve CHP'nin iş yapmaktan ve eser üretmekten uzak bir siyasi hareket olduğunu öne sürdü.

CHP'nin vizyonsuz olduğunu savunan Kirişci, 'Özgür Özel ve CHP'den umudumuz yok ama Allah'tan umut kesilmez' ifadelerini kullandı.