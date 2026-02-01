MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Turan Şahin, Kahramanmaraş'ta bir dizi temas ve ziyarette bulundu.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ziyaretlerine partisinin Kahramanmaraş MHP İl Başkanlığı ile başlayan Prof. Dr. Şahin, İl Başkan Vekili İsmail Çevik, il başkan yardımcıları, MHP ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Program kapsamında Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kahramanmaraş İl Başkanı Serhan Arslan'ı, ardından Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu Sen) Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Yurdagül ile konfederasyona bağlı sendikaların il başkanlarını ziyaret eden Şahin, yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında kısa bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Turan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

'Milliyetçi Hareket Partisi, liderimiz Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet aklı ve millet sevdasıyla yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bizler de bu anlayışla; milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Kahramanmaraş'ımızın geleceği için sahadayız. Teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve hemşehrilerimizle gönül gönüle yürümeyi sürdüreceğiz.'

MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Turan Şahin'in ziyaret programı kapsamında muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlara yönelik hane ziyaretleri de gerçekleştireceği öğrenildi.