MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, partisinin milli ve manevi değerlerden sapmayacağını vurguladı. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Bahçeli, erken seçim çağrılarını ise 'boş ve siyasi ahmaklık' olarak nitelendirdi.

ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında, partisinin geçmişten geleceğe uzanan sorumluluklarını ve Türk siyaseti üzerindeki konumunu detaylı şekilde aktardı.

MHP ve Cumhur İttifakı'nı 'bütün Türkiye'nin, Türk milletinin, hatta Türk-İslam dünyasının siyaset kutbu' olarak nitelendirerek, üç hilalin sadece bugünün değil, geleceğin de partisi olduğunu vurgulayan Bahçeli, partisinin milli ve manevi değerlerden sapmayacağını belirterek, siyaset anlayışlarının adalet ve tarih şuuruna dayandığını söyledi.

İslami ve kültürel referanslara sıkça yer veren Bahçeli, insanın Allah korkusu ve ahlakî pusulasıyla hareket etmesi gerektiğini belirterek, Mevlana ve Mehmet Akif Ersoy'un sözlerinden örnekler vererek, siyasetin özünün ahlak ve adalet olduğunu belirtti. Ayrıca, MHP'nin milli birliği, kardeşliği ve terörle mücadeleyi öncelikli hedef olarak benimsediğini kaydetti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VE TERÖRLE MÜCADELE

Bahçeli, Suriye'de Şam yönetimi ile SDG/YPG arasında sağlanan ateşkes ve askeri entegrasyon anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Anlaşma ile SDG/YPG'nin bulunduğu hatlardan çekileceğini, hükümete bağlı birliklerin Haseke ve Kamışlı merkezlerine konuşlanacağını belirten Bahçeli, 'Artık komşu ülkemiz Suriye'nin haritası tek bir renge bürünmüş, paralel ordular hayalden ibaret kalmıştır' dedi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak da Bahçeli, örgütün verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri Türk milletinin kaderine sahip çıkma hamlesidir' ifadelerini kullandı.

CHP'YE ELEŞTİRİ VE SEÇİM MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'na yönelik sert eleştirilerde bulunarak, erken seçim çağrılarını 'boş ve siyasi ahmaklık' olarak nitelendirdi. Cumhur İttifakı'nın seçim kapısını sadece 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' için aralayacağını vurguladı.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin kalkınma, demokratikleşme ve büyük devlet geleneğini yeniden yorumlayarak Avrasya ve Afrika'da barış ve istikrar bölgesine dönüşmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, MHP'nin, milli ve manevi değerlerden sapmadan ülke sorunlarıyla uğraşmaya devam edeceğini belirterek, partinin Türkiye'nin geleceği için kararlı bir şekilde yol alacağını söyledi. Bahçeli konuşmasını, 'Aziz dava arkadaşlarım, Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir' sözleriyle noktaladı.