CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yenişehir'de gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sonrası yaptığı değerlendirmede, iktidarın politikalarının yoksullaşma ve doğa talanına yol açtığını belirterek, CHP'nin adaletle iktidara yürüdüğünü söyledi.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı, kent genelindeki saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Parti örgütüyle birlikte bu kapsamda Yenişehir ilçesinde kapsamlı bir saha programı gerçekleştiren CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, mahalleler, kırsal alanlar, esnaf, üretici ve meslek örgütleriyle bir araya gelen Yeşiltaş, yurttaşların yaşadığı sorunları yerinde dinledi.

Program, CHP Yenişehir İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. İl Yöneticileri ile birlikte İl Kadın Kolları Başkanı Nigar Bölüker ve İl Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora'nın da yer aldığı ziyarette, İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş ve ilçe yöneticileriyle toplantı yapıldı. Burada konuşan Yeşiltaş, ülkede yaşanan sorunların yanlış politikaların sonucu olduğunu vurgulayarak,

'Bu adaletsiz yönetim Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızı hukuksuzca zindanlarda tutuyor. Ancak baskılar bizi yıldıramaz. Ülkemizi hak ettiği güzel günlere mutlaka kavuşturacağız' dedi.

'BU BİR KAZA DEĞİL, DOĞA SUÇUDUR'

İlçe ziyaretinin ardından Başkan Yeşiltaş ve beraberindeki heyet, Kirazlıyayla'da Meyra Madencilik'e ait atık barajının çökmesi sonucu yaşanan çevre felaketine ilişkin düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Burada konuşan Yeşiltaş, binlerce ton kimyasal ve ağır metalin doğaya yayıldığını belirterek, 'Bu bir kaza değil, açık bir doğa suçudur. Denetlemeyen, sermayeyi kollayan iktidar bu felaketin doğrudan sorumlusudur' ifadelerini kullandı.

Yenişehir Muhtarlar Derneği ziyaretinde mahallelerin sorunlarını dinleyen Yeşiltaş, çözümün ortak akıl ve şeffaf yönetimden geçtiğini vurguladı. Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ziyaretlerinde ise sanayici, esnaf ve üreticilerin ağır ekonomik tabloyu anlattığını aktaran Yeşiltaş, 'Üretici borç batağında, esnaf kepenk kapatmanın eşiğinde. CHP iktidarında üretimi yeniden ayağa kaldıracağız' dedi.

PAZARDA YOKSULLUK, KÖYDE UMUTSUZLUK

Yenişehir pazar yerinde yurttaşlarla bir araya gelen Yeşiltaş, emeklilerin ve emekçilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerek, erken seçim talebinin her geçen gün yükseldiğini ifade etti. Çelebi Köy ve Köprühisar Köyü ziyaretlerinde ise tarım politikalarını eleştiren Yeşiltaş, 'Mazot, gübre, tohum el yakıyor; ürün para etmiyor. Üreten kazanamıyorsa o ülkede adalet yoktur' diye konuştu.

Saha çalışmaları sırasında yurttaşların, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışından memnuniyetlerini dile getirdiğini aktaran Yeşiltaş, 'İlk yerel seçimde Yenişehir'in de CHP belediyeciliğiyle buluşacağına inanıyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.