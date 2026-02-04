CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Hatay'da depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

HATAY (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi. Program kapsamında Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren 4 bin yurttaşın defnedildiği Narlıca Deprem Şehitliği ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı.

Daha sonra Defne Çekmece 25 Temmuz Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden heyet, konteyner kentte yaşayan yurttaşların sorunlarını dinledi. Başkan Tugay, depremzedelerin yanında olmaya ve çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Heyet ayrıca, Hatay'da rezerv alan ilan edilen bölgelerde hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin ele alındığı toplantıya katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, rezerv alan uygulamalarının birçok yurttaşı mağdur ettiğini belirterek, 'Devlet, sorun üretmek için değil, vatandaşın hakkını korumak için vardır. Kamusal yarar gözetilirken kimsenin hakkı yenmemelidir' dedi.

Özgür Özel, arazilerin zorla elden alındığı, evlerin hak sahiplerine küçük metrekareli şekilde verildiği uygulamalara itirazların haklılık payının yüksek olduğunu ifade ederek, uzlaşma yoluyla çözüm çağrısı yaptı. 'İtirazların dinleneceği, hakkaniyetli bir komisyon kurulmalı. Mahkemeler uzun ve zorlu bir süreçtir, gönül kırıklıklarını gidermeyebilir' diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, özel bir kanalda yaptığı açıklamada, Hatay'da hâlen 120-130 bin yurttaşın konteynerlerde yaşadığını belirtti. Tugay, 'Konteyner kentlerde yaşayan yurttaşların endişelerini bizzat gördük. Henüz kalıcı yaşam alanları oluşturulmamışken insanların buradan çıkarılmaması gerekiyor' dedi. Başkan Tugay, yaşanan mağduriyetleri şöyle anlattı: 'Bazı yurttaşların evleri yıkıldı, bazıları bodrum katlarda veya altyapısı tamamlanmamış konutlarda yaşıyor. Konteyner kentlerden çıkarılacakları bir durum yaşanmamalı. İnsanlar için geçici veya kalıcı barınma alanları oluşturulmalı. Bu şehir hâlen çok dağınık durumda, acele edilmemeli.'

Programda Genel Başkan Özgür Özel, deprem sürecinde katkı sunan herkese teşekkür ederek, siyasetin ötesinde dayanışmanın önemine vurgu yaparken, Başkan Tugay da İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye desteklerinin devam edeceğini ifade etti.