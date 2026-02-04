Bursa'da 39 yaşındaki Özge Yetimoğulları'nın şüpheli ölümüyle ilgili davada sanığın beraat etmesine CHP Bursa İl Kadın Kolları sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, kararın cezasızlık politikasının bir sonucu olduğu vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 7 Temmuz 2024'te yaşadığı apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybeden 39 yaşındaki Özge Yetimoğulları'nın ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan sanık A.Y., delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

Karar, kadın hakları savunucuları ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı.

CHP Bursa İl Kadın Kolları, kararın ardından yaptıkları basın açıklamasında, Özge Yetimoğulları'nın ölümünün 'şüpheli bir olay' değil, açık bir kadın cinayeti olduğunu ifade etti. Açıklamaya CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Nigar Bölüker, İl Kadın Kolları Yöneticileri ve İlçe Kadın Kolları Başkanları katıldı. İl Kadın Kolları Sekreteri İlham Tutal tarafından okunan açıklamada, kadın cinayetlerinin münferit olmadığına dikkat çekilerek, bu ölümlerin siyasi tercihler, cezasızlık politikaları ve örgütlü suskunlukla beslendiği vurgulandı.

Açıklamada, 'Özge Yetimoğulları'nın ölümü ilk günden itibaren şüpheli olarak değerlendirildi. Biz o gün de söyledik, bugün de söylüyoruz: Bu bir şüpheli ölüm değil, bir kadın cinayetidir. Gerçek ortadadır. Ancak adalet, yalnızca bir dosyanın kapanması değildir' ifadelerine yer verildi. Kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde ihlal edildiği belirtilen açıklamada, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması çağrısı yapılarak İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmemesi gerektiği vurgulandı. Kadın cinayetlerine karşı mücadelenin süreceği belirtilirken, 'Bir kadının daha adı bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız' denildi.

CHP Bursa İl Kadın Kolları, adaletin sağlanmadığı her kararın yeni cinayetlerin önünü açtığını belirterek, Özge Yetimoğulları ve yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.