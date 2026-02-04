Bursa'da Osmangazi Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlığındaki meclis toplantısında, mahalle sorunları, kentsel dönüşüm, afet hazırlıkları ve Ramazan ayı hizmetleri konuşuldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından meclis toplantı salonunda Şubat ayı meclis toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya meclis üyeleri tarafından yoğun katılım sağlandı.

Osmangazi Meclisi'nde gündem maddeleri öncesinde parti grup sözcülerine söz hakkı verildi.

AK Parti Grup Sözcüsü, Güneybayır Köyü'ndeki toplu taşıma eksiklikleri ve mahallelerdeki yol ve kaldırım sorunlarına değindi. Ayrıca Ramazan ayı öncesinde belediye hizmet ve destek programları hakkında bilgi talep etti.

CHP Grup Sözcüsü ise Lozan Mübadelesi'nin 103. yılı ve 2023 Kahramanmaraş depreminin yıl dönümüne dair değerlendirmelerde bulunarak, Osmangazi'deki Afet Koordinasyon Merkezi ve Afet Köyü projeleri hakkında bilgi verdi. Grup sözcüsü konuşmada ayrıca, Nusaybin'deki Türk bayrağı saldırısını kınayarak, şehitleri ve milli direniş liderlerini de anmayı ihmal etmedi.

Yerel mecliste MHP Grup Sözcüsü ise, Uludağ'daki teleferik arızasına değinerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve otellerin denetim durumlarıyla ilgili soru önergesi sundu. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerinin aşamalarını sordu ve Osmangazi'deki katı atık bedellerine dair adil bir düzenleme çağrısında bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, grup sözcülerinin eleştirilerine yanıt vererek, ilçedeki otel denetimleri, kentsel dönüşüm projeleri ve afet hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Osmangazi'de bulunan 21 otelle ilgili olarak, geçen yıl yaşanan yangının ardından Bakanlık, Valilik ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nın uyarıları doğrultusunda kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini anımsatan Başkan Aydın, Yangın Yönetmeliği'ne ve mevzuata uygun olmayan tesisler hakkında mühürleme ve ruhsat iptali işlemleri uyguladıklarını söyledi. 'Tanınan süre içerisinde 16 otel eksiklerini gidererek yeniden faaliyete geçti, eksiklerini tamamlayamayan 5 otel ise halen kapalıdır' diyen Başkan Aydın, 'Denetimlerimiz düzenli şekilde devam etmektedir. Kentsel dönüşüm, hepimizin bildiği gibi en öncelikli konularımızdan biridir. Çiftkurtlar bölgesinde yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alanda yürüttüğümüz dönüşüm çalışmasında vatandaşlarımızın rıza oranı yüzde 90'ın üzerindedir. Projeye başlamamız için tek engel, Bakanlıkla imzalanması gereken protokol sürecidir. Bu protokol tamamlandığı anda hızlı bir şekilde ihaleye çıkacak, 24 ay içerisinde projeyi tamamlamayı hedefleyeceğiz. Biz hazırız, vatandaşımız hazır; sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Altıparmak bölgesinde ise Büyükşehir Belediyesi ve akademik odalarla birlikte yürütülen geniş kapsamlı bir dönüşüm süreci bulunmaktadır. Burada da proje yarışması ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından ilerleme sağlanacaktır. Bürokratik süreçler zaman alsa da, biz çözüm üretmek ve iş yapmak için tüm temasları sürdürmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Başkan Aydın, Katı Atık Bedeli'nin yasal bir zorunluluk olduğunu, temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliği için kullanıldığını açıkladı.

Deprem sonrası yürütülen yeniden inşa süreçlerini ve sahadaki devlet varlığını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Afetlere hazırlık konusunda ise mahallelerimize afet ve acil durum müdahale istasyonları kurduk. Bu alanlarda temel ihtiyaçlardan acil ekipmanlara kadar her türlü donanım bulunmaktadır. Gönüllülerimize ve okullarımıza yönelik eğitimler veriyoruz. Yıl sonuna kadar bu istasyonların sayısını önemli ölçüde artırmayı hedefliyoruz. İlçemizde şu an 59 adet toplanma alanı mevcuttur. Bizim anlayışımız nettir: Bahane üretmek değil, çözüm üretmek. Bürokratik engellerle karşılaşsak da, vatandaşımızın güvenliği ve geleceği için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.

Toplantıda ayrıca 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sırasında asker ve özel harekât polislerinin sahadaki müdahalesi üzerinden yaşanan tartışmalara da değinildi.

Görüşmeler sonrasında meclis gündem maddeleri de oy birliğiyle kabul edildi.