DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, "İlgili bakanların ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olayı aydınlatacaklarına inanmak istiyorum." dedi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Esen, "Ben inanıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten yüreğinin yandığına. Umarım, o yüreğinin yanmasıyla da her ne olursa olsun, karşısına kim gelirse gelsin kimseyi dinlemeyerek, ilgili bakanların ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olayı aydınlatacaklarına inanmak istiyorum." dedi.

Esen, bu ülkedeki şiddeti, katliamı, acıyı durdurabilmek için hukukun, adaletin, demokrasinin kimseyi ayırt etmeden herkese işlemesi ve cezaların caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi.