İZMİR (İGFA) - Türkiye yüzme tarihinde büyükler kategorisinde dünya rekoru kıran ilk sporcu olan millî yüzücü Emre Sakçı, yeni başarılar hedefiyle antrenmanlarını Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnciraltı Yarı Olimpik Havuzunda sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin ve A Millî Yüzme Takımı'nın başarılı sporcusu Emre Sakçı, antrenman programı kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmir'de hem öğrencilerin hem vatandaşların hem de profesyonel sporcuların kullanımına sunulan DEÜ İnciraltı Yarı Olimpik Havuzu, modern altyapısı ve donanımıyla bölgedeki yüzücülerin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren kapsamlı bir tesis olarak öne çıkıyor.

'BU TESİS, BÖLGENİN İHTİYACINI KARŞILADI'

DEÜ İnciraltı Yarı Olimpik Havuzunun sunduğu imkânlara dikkat çeken Sakçı, tesisin yüzme sporuna önemli katkılar sağladığını belirterek şunları söyledi: 'Biz yüzücüler olarak uzun yıllar havuz sıkıntısı yaşadık. Bu tesis, ilk yapıldığı günden itibaren bölgenin ihtiyacını çok iyi şekilde karşıladı. Keyifli, donanımlı ve sporcu dostu bir ortam sunuyor. Bizler için gerçekten büyük bir imkân.'

Antrenmanlarını DEÜ bünyesinde sürdürebilme fırsatı bulduğu için üniversite yönetimine teşekkür eden millî sporcu, yüzmeye gönül veren gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Disiplinli çalışmanın, sabrın ve sürekliliğin başarıya giden yolda vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Sakçı, genç sporculara hayallerinden ve yüzmekten asla vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

EMRE SAKÇI KİMDİR?

1997 yılında İzmir'de dünyaya gelen Emre Sakçı, yüzme sporuna çok küçük yaşlarda başladı. Özellikle kurbağalama stilinde kısa sürede dikkat çeken Sakçı, genç yaşta millî takıma yükselerek Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeye başladı.

Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupaları ve üniversiteler arası yarışmalar dâhil olmak üzere birçok prestijli organizasyonda mücadele eden millî yüzücü, kariyeri boyunca çok sayıda Türkiye rekoruna imza attı. Emre Sakçı'nın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise 2021 yılında yaşandı. Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında kırdığı dünya rekoruyla adını dünya yüzme tarihine yazdırdı.

Bu rekor, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası yüzme camiasında da uzun süre gündemde kaldı. O tarihten bu yana Avrupa ve dünya çapındaki organizasyonlarda istikrarlı performansını sürdüren Emre Sakçı, özellikle kısa kulvar yarışlarında madalya adayları arasında gösterilmeye devam ediyor.