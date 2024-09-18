TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Derya Yanık, İslamofobi ve Filistin'deki ihlaller için Cenevre'de BM yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, İsviçre'nin Cenevre şehrinde 17-18 Eylül tarihleri arasında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi milletvekilleri ile beraber dikkat çeken görüşmeler gerçekleştirdi.

Dünyada yükselişe geçen İslamofobi ve Filistin'de süren insan hakları ihlalleri hakkında uluslararası platformda farkındalık oluşturmanın hedeflendiği temaslar öncesi açıklamada bulunan Komisyon Başkanı Derya Yanık, "İslamofobi sadece Müslümanları değil, tüm insanlığı tehdit eden bir sorundur. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışma şarttır" dedi. Yanık, Filistin'deki insan hakları ihlallerinin de uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Filistin halkının maruz kaldığı zulmün son bulması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif ile bir araya gelen heyet ziyarette İslamofobi'nin küresel boyutları, Müslüman azınlıkların karşılaştığı sorunlar ve bu noktada alınabilecek önlemleri masaya yatırdı.

Komisyon üyeleri, Filistin Daimi Temsilcisi ve Filistin Ulusal Konseyi (Fatah) Üyesi İbrahim Khraishi ile yaptığı görüşmede, Filistin'deki insan hakları ihlallerinin boyutları ve Türkiye'nin bu konudaki tutumunu ele aldı.

Son dönemde artış gösteren İslamofobi, Dünyanın pek çok yerinde Müslümanalrın sosyal, ekonomik ve siyasi hayatında olumsuzluklaa neden oluyor. Türkiye, yaşanan problemlerin çözümü için uluslararası platformlarda aktif rol alıyor.

Filistin'deki insan hakları ihlalleri uluslararası hukuk ve insan hakları normlarına aykırı uygulamalar olarak eleştirilirken sivillerin yaşadığı şiddet, yerleşim politikaları ve temel hakların ihlali gibi konular, uluslararası toplum tarafından acil müdahale edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Türkiye, bölgede ve dünyadayaşanan sorunlarda aktif diplomasi yürüterek, insan hakları ve adalet konularında öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun ziyareti, Türkiye'nin insan hakları alanındaki kararlılığını ve sorunların çözümüne yönelik somut bir adım olarak görülüyor.

Yapılan temaslar uluslararası kamuoyunda da farkındalık yaratıyor. Türkiye tarafından gerçekleştirilen bu görüşmeler İslamofobi ile mücadele ve Filistin halkının haklarının korunmasında önemli bir adım oalrak görülüyor.

TBMM heyeti tarafından Cenevre'deki temasların ardından hazırlanacak rapor ve önerilerin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda paylaşılması hedeflenirken böylece, İslamofobi ve Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerinin son bulması için etkili politikaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Uluslararası toplumun da takip ettiği ziyaret, insan hakları konusunda küresel iş birliğinin önemini yeniden gözler önüne seriyor.