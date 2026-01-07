Geçen yıl Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, 'yuvaya dönüş' mesajıyla AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

Milletvekili Şahin, paylaşımında, 'Kalbimiz ülkemiz için atıyor ve istikametimiz her zaman Güçlü Türkiye olacaktır' ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Gelecek Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Şahin, 'Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız AK Parti'ye dönüyorum. Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum' dedi.

https://twitter.com/isamesihsahin/status/2008795791553667550