Karabağlar Aşık Veysel Mahallesi'nde dereye düşerek mahsur kalan bir köpek itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle dakikalar içinde kurtarıldı.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde dere yatağına düşen bir köpeğin fark edilmesi üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği dereden köpeğin kurtarılması için bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, arazöz ve kurtarma aracıyla sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, dere yatağında mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.