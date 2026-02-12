Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaya trafiğini olumsuz etkileyen, görüntü kirliliğine yol açan yol ve kaldırım işgallerine karşı denetimlerine devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Yayaların, engelli bireylerin, yaşlıların ve bebek arabası kullanan ebeveynlerin şehir içinde güvenle hareket edebilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, kent kimliğine zarar veren ve sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen reklam panolarını, izinsiz totemleri ve çeşitli yönlendirme tabelalarını tespit etti.

Özellikle ana arterler ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde, kaldırımları işgal eden esnaf tezgahlarından dubalara, geçişi engelleyen tabela ve totemlere kadar tüm engeller kaldırıldı.



Süreci esnafı mağdur etmeden çözüm odaklı bir anlayışla yürüten zabıta ekipleri, denetimler sırasında gerekli uyarıları da yaparak bilgilendirmelerde bulundu. İlgililere işgali sonlandırmaları için gerekli uyarıları yapan zabıta ekipleri, bu uyarılara rağmen düzenleme yapmayan işletmelere ilgili mevzuatlar doğrultusunda yaptırım uyguladı.

Vatandaşların ALO 153 hattı üzerinden ilettiği şikayetler anlık olarak değerlendirilirken, usulsüz uygulamalara müsaade edilmeyeceği, bu tür ihlallere karşı denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği açıklandı.