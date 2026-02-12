Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında 'Aynı Anda Her Alanda' sloganıyla özellikle sosyal alanda projelerini birer birer hayata geçiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca'da başladığı ve bölge halkı tarafından merakla beklenen Aziz duran Parkı'nda çalışmalar sürat kazandı.

Trambolinleri, dönencesi, kuluçka salıncakları, kaykay pisti, açık hava fitness alanı, 3 pota basket sahası ve açık hava kütüphanesiyle binlerce kişinin buluşma noktası olacak.

Söğütlü, Ferizli ve Kaynarca'da yapım çalışmaları devam eden sosyal donatı alanları çocuk, genç ve yaşlıların buluşma noktası haline gelecek.

VİTES YÜKSELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın için müjdelediği Aziz Duran Parkı'nda ise çalışmaların vitesi yükseldi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle hayata geçirilen proje kapsamında yürüyüş yollarının altyapısı oluşturulurken, bazı alanlarda beton dökümü yapıldı, yol güzergâhlarında ise dolgu çalışmaları yapılarak taş montajı için zemin hazırlandı.

ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLACAK

Çocuklar ve gençlere yönelik alanlarda ise önemli ilerleme kaydedildi. Trambolinler, dönence, döner kâse ve kuluçka salıncaklar süratle hazırlanıyor.

Gençlerin yoğun ilgi göstereceği kaykay pisti, yeni nesil açık hava fitness ekipmanları, 3 pota basketbol alanı ve amfi bölümünün hazırlıkları sürüyor. Gelecek süreçte ise ahşap kaplamalar, üst donatı alanları, ferforje imalatlarına geçilecek.

AÇIK HAVA KÜTÜPHANESİ

Proje ayrıca büfe ve açık hava kütüphanesi, park alanları ve bisiklet parkıyla bölgede binlerce kişinin göz bebeği olacak şekilde planlanıyor.

Parkın en dikkat çekici süreci ise bitkilendirme ve ayrıca çimlendirme çalışmasıyla alanın yemyeşil bir görüntüye kavuşturulması olacak.