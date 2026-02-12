Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri kapsamında 'Fetih ve Spor Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın lansmanını düzenledi. Başkan Erkan Aydın, yıl boyunca sürecek kültür, sanat ve spor odaklı programlarla kentin tarih ve kültür mirasının kutlanacağını açıkladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek 'Fetih ve Spor Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın lansmanını gerçekleştirdi. Yarışma, Bursa'nın tarihi mirasını ve fetih ruhunu spor temasıyla buluşturmayı hedefliyor.

FETİH RUHU SPORLA KADRAJA YANSIYACAK

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 1326-2026 yıllarını kapsayan 700. yıl etkinliklerinin Aralık ayında başlatıldığını hatırlatarak, yıl boyunca sürecek organizasyonların bir parçası olarak fotoğraf yarışmasını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Aydın, yarışmanın futbol, basketbol, voleybol başta olmak üzere farklı spor branşlarını kapsayacağını belirterek, gençleri sanata teşvik edecek nitelikli eserlerin ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Yarışmanın Eylül ayında tamamlanacağını aktaran Aydın, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ve dereceye giren eserlerin ödüllendirileceğini kaydetti.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ YIL BOYUNCA SÜRECEK

Osmangazi Belediyesi'nin 700. yıl etkinlikleri yalnızca fotoğraf yarışmasıyla sınırlı kalmayacak. Başkan Aydın, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Bursa Altınçınar Kısa Film Festivalinin de programda yer aldığını belirterek, geçen yıl yoğun ilgi gören festivalin bu yıl daha geniş katılımla gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Geleneksel hale gelen edebiyat yarışmasının da bu yıl düzenleneceğini açıklayan Aydın, Türkiye'nin düşünsel ve edebi mirasını yaşatmayı, yeni kalemleri edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

2026 'ORHAN KEMAL YILI' İLAN EDİLDİ

Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılını 'Orhan Kemal Yılı' ilan ettiğini duyuran Başkan Aydın, yıl boyunca yazarın eserleri ve edebi kimliği üzerine söyleşiler, okuma günleri, sergiler ve sahne etkinlikleri düzenleneceğini ifade etti. Programlarda özellikle kadın ve çocuk temalarının öne çıkarılacağını belirten Başkan Aydın, 23 Nisan'da ikincisi düzenlenecek çocuklara yönelik yarışma programı hakkında da bilgi verdi. Başkan Aydın, 34 okuldan 222 öğrencinin ve 124 grubun başvurduğunu, final gecesinde 18 okulun yarışacağını ve etkinlik kapsamında Cahit Berkay Çocuk Orkestrası'nın sahne almasının planlandığını söyledi.

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun da yurt içi ve yurt dışındaki festivallerde Bursa'yı temsil etmeye devam ettiğini belirten Aydın, Kosova ve Bulgaristan'daki etkinliklere katılım sağlanacağını kaydetti.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ OSMANGAZİ MEYDANI'NDA

Öte yandan Ramazan ayı boyunca Osmangazi Meydanı'nda iftar programları düzenleneceğini ifade eden Başkan Aydın, iftar sonrası gösteriler, sokak lezzetleri ve kültürel etkinliklerle vatandaşların bir araya geleceğini söyledi.

Üç ayrı noktada kurulacak etkinlik alanlarında çeşitli programların gerçekleştirileceği bildirildi.

Osmangazi Belediyesi olarak devam eden projelere de değinen Belediye Başkanı Erkan Aydın, Roma dönemine ait 3 bin yıllık mozaiklerin sergileneceği alanın yüzde 98 seviyesine ulaştığını ve bayram sonrası ziyarete açılacağını açıkladı. Alanda doğal su sistemleri, hamam yapıları ve antik kent yaşamını yansıtan bölümlerin yer alacağı belirtildi.

Projede ayrıca Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi, konferans salonu ve gençlere yönelik sosyal alanların da bulunacağı ifade edildi.

Bu arada, kentin endüstriyel mirası arasında yer alan eski ipek fabrikasının restorasyon çalışmalarının sürdüğü, 10 bin metrekarelik alanın kültür-sanat merkezi, müze ve konser salonu olarak Bursa'ya kazandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

'BURSA, MEDENİYETLER ŞEHRİ'

Başkan Aydın, Bursa'nın Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ev sahipliği yapan köklü bir medeniyetler şehri olduğunu vurgulayarak, 700. yıl etkinliklerinin 12 ay boyunca süreceğini ve akademik odalar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde sempozyum, panel ve yürüyüşlerin devam edeceğini söyledi. Osmangazi Belediyesi'nin kültür, sanat ve spor alanındaki etkinliklerle kentin ruhunu beslemeyi hedeflediğini belirten Aydın, tüm Bursalıları 700. yıl etkinliklerine katılmaya davet etti.