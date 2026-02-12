Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeye kazandırdığı çok sayıda park ve yeşil alanlardaki oturma bankları, basketbol potaları, aydınlatma direkleri, korkuluk ve ahşap saksıları kendi atölyesinde üreterek hem tasarruf sağlıyor hem de kent estetiğine görsellik katıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu' düşüncesini tüm alanlarda uygulamaya devam ediyor.

PARKLARA ESTETİK KATAN ATÖLYEDE ÜRETİM DEVAM EDİYOR

19 ilçede çok sayıda park inşa eden ve mevcut park ve yeşil alanlara modern bir kimlik kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda kullanılan basketbol potalarından oturma gruplarına, aydınlatma direklerinden ahşap saksılara tüm araç ve gereçleri kendisi üretiyor.

Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren atölyelerde şu ana kadar 9 bin 133 bank, 3 bin 847 piknik masası, 706 metre korkuluk, 1640 adet aydınlatma direği, 495 adet ahşap saksı, 263 adet kameriye, 83 takım basketbol potası, 19 takım futbol kalesi ve 30 takım voleybol direği üretilerek parklara kurulumu yapıldı.