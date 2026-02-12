Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'da etkili olan yoğun yağışların ardından sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yağmur nedeniyle tıkanan giderler ve menfezler temizlenerek ulaşım güvenliği sağlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta sonu Alanya ve çevresinde etkili olan sağanak yağış, kırsal mahalle yollarında su baskınlarına, heyelanlara ve göçüklere neden olmuştu. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bazı yollarda geçici aksamalar yaşansa da Büyükşehir ekipleri hızlı müdahaleyle yolları yeniden trafiğe açtı. Yağışın ardından bölgede altyapı çalışmaları başlatıldı.

TIKANAN MENFEZ AĞZI TEMİZLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekipleri, menfez ağızlarını tıkayan kaya, ağaç ve çamuru temizledi. Suyun akışını kolaylaştırmak amacıyla menfezin üst kısmında büz çalışması yapılarak yol güvenli hale getirildi.

Obaalacami Mahallesi grup yolunda, Oba Çayı'na bağlanan ve kaya, ağaç ile çamurun tıkadığı menfez ekipler tarafından açıldı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda su akışı yeniden sağlandı.

Ayrıca yağış sonrası bozulan Gümüşkavak, Uzunöz ve Bayırkozağacı Mahallesi yolunda da bakım, onarım ve şarampol temizliği çalışmaları gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.