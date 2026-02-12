TÜGİKKONYAGİAD'ın 'Bir İnsan Bin Hikaye' programının bu ayki konuğu, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu oldu.

KONYA (İGFA) - TÜGİKKONYAGİAD Dernek Merkez Binası'nda gerçekleştirilen programa, dernek üyeleri ve girişimci iş insanları yoğun ilgi gösterdi. Oldukça samimi bir atmosferde geçen etkinlikte, iş dünyasının önemli isimlerinden Ramazan Erkoyuncu tecrübelerini paylaştı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Ramazan Erkoyuncu, çocukluk yıllarından bugüne uzanan hayat yolculuğunu, iş dünyasındaki dönüm noktalarını ve kazandığı tecrübeleri içtenlikle anlattı. Girişimci iş insanlarına tavsiyelerde bulunan Erkoyuncu; başarının anahtarının sabır, dürüstlük ve çok çalışmak olduğunun altını çizdi.

TÜGİKKONYAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz ise Erkoyuncu'yu ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Şehrimizin ve ülkemizin üretim gücü olan kurumların başında gelen bir ismi, girişimci iş insanlarımızla bir araya getirmek bizler için çok kıymetli. Sayın Başkanımızın hayat hikayesi ve iş dünyasındaki duruşu, yolun başındaki arkadaşlarımız için gerçek bir rehber niteliğindedir' ifadesini kullandı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programın son bölümünde, Erkoyuncu girişimci iş insanlarının sorularını yanıtladı. Tarımdan sanayiye, yönetim stratejilerinden gelecek hedeflerine kadar pek çok konunun ele alındığı soru-cevap kısmının ardından program sona erdi.