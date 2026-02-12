Bursa Osmangazi Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlediği özel etkinlikle çocuklar ile annelerini Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) ilham veren bir yolculuğa çıkardı.

BURSA (İGFA) - Bilimin aydınlatıcı gücünü çocukların hayal dünyasıyla buluşturmaya devam eden Osmangazi Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilim Odaklı Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde anlamlı bir programa imza attı.

Etkinlik kapsamında çocuklar ile anneleri, Türkiye'nin önemli bilim merkezlerinden biri olan GUHEM'in interaktif sergi alanlarında uzay, havacılık ve bilim temalı uygulamaları deneyimleme imkanı yaşadı.

Bilginin merakla harmanlandığı bu anlamlı etkinlikte katılımcılar, uzman eğitmenler rehberliğinde bilimin izini sürerken, sordukları sorulara uygulamalar ve deneylerle yanıt aradı.

Etkinliğin çocukların merak duygusunu güçlendirdiğini ve öğrenme motivasyonlarını artırdığını dile getiren veliler, program sayesinde unutulmaz bir gün geçirdiklerini paylaştı. GUHEM'de keşif dolu anlar yaşayan çocuklar da, 'Burası çok ilgimizi çekti. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız' ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük uzay havacılık temalı bilim merkezinde çocukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen GUHEM Yöneticisi Furkan Tomak ise, 'Osmangazi Belediyesi'nin Dürdane Köyü'nden gelen öğrencilerimizi ve annelerini GUHEM'de ağırlıyoruz. Çocuklarımızla birlikte uzay ve havacılık temalı sergi alanlarında deneyimler yaşarken, aileleriyle birlikte öğrenmenin ve keşfetmenin heyecanını paylaşıyoruz' diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan program, katılımcıların günün anısına birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile noktalandı.