Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi gençlere yönelik hayata geçirdiği YKS giriş ücreti desteğinde başvuru süresi doluyor. 2024 ve 2025 lise mezunları ile bu yıl mezun olacak öğrencilerin YKS giriş ücretlerinin karşılanacağı projede başvurular 4 Mart tarihinde sona erecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun üniversite kazanma hayali kuran ihtiyaç sahibi gençler için hayata geçirdiği 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücreti destek projesinde başvuru süresi sona eriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında, lise son sınıf öğrencileri ile 2024 ve 2025 yıllarında liseden mezun olan gençlerin 2026 YKS giriş ücretleri karşılanacak.

Denizli il sınırları içinde ikamet eden ve uygun şartları taşıyan üniversite adaylarının söz konusu destekten faydalanmak için 4 Mart 2026 mesai bitimine kadar müracaat etmesi gerekiyor. Başvurular www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi ile https://apps.denizli.bel.tr/yksdestekbasvuru/ adresinden online olarak gerçekleştiriliyor.



BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?



2026 YKS'ye başvuran üniversite adayları, ilk olarak sınav giriş ücretlerini ilgili bankalara ödemelerinin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) web sayfasından 'Başvuru Kayıt Bilgileri'nin yer aldığı PDF dosyasını indirecek.

'Sınav ücreti ödenmiştir' bilgisinin de bulunduğu söz konusu PDF dosyasını www.denizli.bel.tr adresindeki başvuru sayfasına yükleyecek aday, ilgili bölümleri de doğru ve eksiksiz doldurarak müracaatını tamamlayacak.

Ayrıca lise son sınıflar öğrenci belgelerini, mezunlar ise mezuniyet belgelerini sisteme yükleyecek. Yapılan incelemenin ardından başvurusu uygun görülen gençlerin bildirdiği hesap numaralarına (İBAN) Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sınav ücretleri yatırılacak.