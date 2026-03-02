Batman'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finali'nde Ağrılı öğrenci ve öğretmenler ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projelerin başarısını kutlayarak öğrenci ve öğretmenlere hediyeler verdi.

AĞRI (İGFA) - Batman'da düzenlenen bölge finalinde, Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi'nin danışman öğretmeni Muhammed Alican Pusat ve öğrencileri Muhammet Furkan Ceyhan, Said Erdem Parlak ve Muhammed Miraç Karakoç, 'Collatz Dizisi Tabanlı İki Parametreli Şifreleme Algoritması ve Yapay Zeka Destekli Web Uygulaması Tasarımı' adlı projeleriyle birinci olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Aynı merkez tarafından hazırlanan 'Osmanlı Florasanın Dijital Dönüşümü: Kültürel Miras Hasbahçelerin, Çiçeklerin Flatelik Tasarımlar ve Sanal Gerçeklikle Geleceğe Taşınması' projesi ise tarih alanında bölge ikinciliği elde etti. Ayrıca, 'Asal Çarpanlar ile Şifreleme ve Yapay Zeka Destekli Web Uygulaması Tasarımı' projesi de matematik alanında üçüncü oldu.

PROJELERİN BAŞARISI VE ÖDÜL TÖRENİ

Şerife Bacı Anadolu Lisesi, 'Voronoi Diyagramları ile Deprem Toplanma Alanları Optimizasyonu' projesiyle bölge ikinciliği derecesi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, danışman öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek projelerin başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Kökrek, 'TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali'nde, Ağrı'dan 11 proje finale kaldı ve 4 derece elde ettik. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.' dedi.

Öğrencilere projeleri hakkında bilgi alan Kökrek, başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgiç, Şube Müdürü Muhammet Necmi Karaoğlan, Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bülent Bakır, Şerife Bacı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Selim Çelik ile danışman öğretmenler ve öğrenciler katıldı.