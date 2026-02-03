Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin, ortaokul, lise ve MESEM öğrencileri için başlattığı ulaşım desteği müracaatlarında son hafta uyarısı yapıldı. Başvurular 8 Şubat 2026'da sona erecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun gençlerin eğitim hayatına kolaylık getirmesi ve dar gelirli ailelerinin bütçelerine katkı sağlaması için hayata geçirdiği ulaşım desteği müracaatlarında son haftaya girildi. İhtiyaç sahibi ailelerin ortaokul, lise ve MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi/ Çıraklık Eğitim) öğrencilerine yönelik sürdürülen 44 binişlik otobüs kartı destek başvuruları 8 Şubat 2026 Pazar günü sona erecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü sosyal yardım projesinin müracaatları www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi ile https://apps.denizli.bel.tr/Ulasimdestegibasvuru/ adresinden yapılıyor.



Mezuniyete kadar sürecek



Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet eden gençleri kapsayan ulaşım desteği, öğrenciler okullarından mezun olana kadar sürdürülecek. Söz konusu proje ile daha önce ulaşım kartı alan öğrencilerin yeniden başvuru yapmasına gerek olmayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca, koruyucu aileler tarafından bakımı üstlenilen çocuklar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda bulunan 7-18 yaş arası öğrencilere 44 binişlik ulaşım kartı desteği sunuyor.