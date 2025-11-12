Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin lise, çıraklık eğitimi ve YKS 2026 hazırlık öğrencilerine yönelik ulaşım desteği başvuruları 16 Kasım'da sona eriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla sunduğu destek projeleri gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun gençlere verdiği ulaşım desteği sözünün ardından başlatılan, daha sonra YKS 2026'ya girecek ve çıraklık eğitimi (MESEM) ile kapsamı genişletilen proje müracaatında son haftaya girildi.

Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin lise ve çıraklık eğitim ile 2025'te mezun olup 2026 YKS için hazırlanan gençlere vereceği ulaşım desteği başvurusu 16 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek. Başvurular https://apps.denizli.bel.tr/Ulasimdestegibasvuru/ adresinden online olarak yapılacak.



KİMLER BAŞVURABİLİYOR?



Ulaşım desteğine daha önce başvuru yapan öğrencilerin yeniden müracaat yapmaması gerektiği ifade edilirken, şartları taşıyanların ulaşım kartlarına yüklemelerin aralık ayı itibariyle başlayacağı belirtildi.

Başvuru yapabilecekler ise şu şekilde açıklandı: '1- Lise örgün eğitim öğrencileri 2- MESEM (Çıraklık Eğitim) öğrencileri 3- 2025 yılında liseden mezun olmuş, herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşmemiş olup üniversite sınavı hazırlık için kurumlarda (Etüt merkezi, kurs, dershane vb.) eğitimine devam ettiğini belgeleyen öğrenciler.'