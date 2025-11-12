Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, inşaatı tamamlanan Korgan Barajı'nın su tutmaya başladığını söyledi. İlçe merkezi ve çevre mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan baraj, aynı zamanda muhtemel orman yangınlarında su kaynağı olarak kullanılacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) finansmanı ile yapılan ve 300 milyon liraya mal olan Korgan Barajı, 1 milyon 800 bin metreküp su tutma kapasitesi ile ilçenin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak.

BAŞKAN GÜLER: 'KORGAN BARAJI SADECE İÇME SUYU DEĞİL, TURİZM VE YANGINLA MÜCADELEDE DE ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENECEK'

Ordu'nun 19 ilçesinde gölet ve baraj çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Güler, yapılan yatırımların sadece içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, kuraklık ve iklim değişikliğine karşı önemli bir önlem olduğunu vurguladı.

Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'41 metre yüksekliğindeki Korgan Barajımızda su tutumuna başladık. Finansmanını Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağladık, çalışmayı DSİ gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Kumru ve Çaybaşı ilçelerinde de barajlarımızı tamamladık, gölet çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız kendi kendine yeten ilçeler inşa etmek. Su bizim için stratejik bir öneme sahip. Bu baraj sadece içme suyu için değil, turizm açısından da önemli bir katkı sağlayacak. Böylece şehrimizin en az 50 yıllık su ihtiyacı güvence altına alınmış olacak.'