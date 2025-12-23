Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil ikram araçları soğuk ve yağışlı havada Denizli Devlet Hastanesi önünde konuşlandırılarak, hasta ve yakınları başta olmak üzere vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de etkili olan soğuk hava ve sağanak yağışa rağmen sosyal belediyecilik faaliyetlerine ara vermeden devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, mobil ikram araçlarını bu kez sağlık hizmeti alan vatandaşlar ve yakınları için seferber etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğü, her gün şehrin farklı bir bölgesinde hizmet veren ikram aracını bu kez Denizli Devlet Hastanesi önünde konuşlandırdı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren başta hasta ve yakınları olmak üzere tüm vatandaşlara sıcak çorba dağıtan ekipler hem içleri ısıttı, hem de gönülleri fethetti. Yağmurlu ve soğuk havada, özellikle doktor randevusunu bekleyen hasta ve yakınları ikram aracına yoğun ilgi gösterdi.



'VATANDAŞIMIZIN HER ANINDA YANINDAYIZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, mobil ikram araçlarının kentin dört bir tarafında mahalle mahalle gezerek dayanışma ruhunu diri tuttuğunu belirtti. Söz konusu hizmetin sadece dezavantajlı mahallelerle sınırlı kalmadığını; hastane önleri, terminal, pazar yerleri gibi halkın yoğun olduğu noktalarda da verildiğini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, 'Vatandaşımızın her anında yanındayız' dedi.