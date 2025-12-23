Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yazar Burcu Bahar'la okuma-yazma üzerine keyifli bir buluşma yaşadı. Etkinlik sonunda Bahar, 'Doğa Dostu Dodo Patara'da' adlı kitabını imzaladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve eğitim çalışmaları kapsamında, Doğan Hızlan Kütüphanesi çocukları kitapların dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Kütüphanede gerçekleştirilen söyleşi ve atölye etkinliğinde çocuklar, yazar Burcu Bahar'la bir araya gelerek okumanın yazmaya nasıl eşlik ettiğini, hikâyelerin nasıl kurulduğunu ve kitaplarla bağ kurmanın önemini deneyimledi.

ÇOCUKLAR DOĞAÇLAMA HİKAYE OLUŞTURDU

Etkinlik boyunca çocuklarla interaktif bir içerik yürütülürken, 'Dodo' karakteri üzerinden Patara'dan Uludağ'a, Alanya'ya uzanan hayali bir yolculuk anlatısı kurularak şarkılarla desteklenen çalışmada günün sonunda çocuklarla birlikte doğaçlama bir hikâye oluşturuldu. Programın kapanışında yazar Burcu Bahar, çocuklara dağıtılan 'Doğa Dostu Dodo Patara'da' adlı kitabını imzalayarak minik okurlarla sohbet etti.

DODO İLE YOLCULUĞA ÇIKTILAR

Yazar Burcu Bahar etkinliğin çocuklarla birlikte kurulan bir hikâye serüvenine dönüştüğünü ifade etti. Bir çiftliğe gittik ve Dodo ile birlikte başka maceralara yelken açtık diyen Yazar Burcu Bahar, 'Etkinlik çok keyifli geçiyor. Çocukların birlikte olması ve kitapların içinde kaybolması çok güzel' dedi.

ÇOCUKLAR KÜTÜPHANEYİ VE YAZARI YAKINDAN TANIDI

Emel Sevgi Taner İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Muzaffer Akman çocukların yazarı kütüphaneyi ve yazarı yakından tanıma fırsatı elde ettiklerini değinerek 'Bu gün yazarımız ile birlikte hem kütüphanede nasıl davranırız, nasıl istediğimiz kitaplara ulaşabiliriz bunların çalışması yapıldı. Ayrıca çocuklarımız bir çocuk yazarı ile tanışma fırsatı elde etti. Hem çok eğlenceli vakit geçirdiler hem de güzel anı biriktirdiler. Onların yetişmesi adına güzel bir etkinlik oldu. Çalışan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim' diye konuştu.